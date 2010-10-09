У Тернополі на посаду міського голови претендує 16 кандидатів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міській територіально виборчій комісії, учора комісія зареєструвала останнього кандидата у мери - підприємця Олександра СОНЯКЯ, який балотується від Всеукраїнської партії трудящих.

Наймолодшому з кандидатів на посаду міського голови Тернополя, інженеру ПП «Юта» Андрієві ЛЮБЕЦЬКОМУ, якого висунула партія «Інформаційна Україна», у листопаді виповниться 27 років.

Окрім названих кандидатів, на посаду мера Тернополя від Партії регіонів балотується заступник голови облдержадміністрації Петро ГОЧ, від партії «Наша Україна» – голова правління ВАТ «Тернопільбуд» Василь ЛИЛО, від ВО «Свобода» – екс-заступник голови обласної податкової адміністрації Сергій НАДАЛ, від партії «За Україну!» – чинний міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ, від Християнської демократичної партії – голова міського осередку Юрій ОЛІЙНИК, від Української партії – директор товариства «АНТ», дистриб’ютора продукції заводу «Оболонь» в області Михайло РАТУШНЯК, від Партії промисловців і підприємців – директор ТРЦ «Подоляни» Василь ЧУБАК, від партії «Пора» – власник ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» Зеновій ЩЕПАНОВСЬКИЙ, від Української народної партії – директор ТОВ «Креаторбуд» Ігор ГУДА, від Народного Руху України – начальник Управління праці та соціальної політики міської ради Ігор МЕДИНСЬКИЙ, від партії «Зелена планета» – видавець журналу «Моя дитина» Віктор ДОЛІШНІЙ, від Української соціал-демократичної партії – старший викладач кафедри українознавста Тернопільського національного економічного університету Володимир КОЛІНЕЦЬ, від партії «Справедливість» – директор ВПУ №4 Роман ПІВТОРАК, від партії «Правозахист» – юрист Олег МАРТИНЮК.

Разом із тим, ТВК не зареєструвала кандидата від партії «Союз лівих сил» Ігоря БАНЗЕРУКА, оскільки він одночасно подав документи як кандидат на посаду міського голови та як кандидат у депутати в одномандатному окрузі.

Загалом своїх кандидатів до Тернопільської міської делегували 43 партії.

У Тернополі діятиме 30 округів та 85 виборчих дільниць.