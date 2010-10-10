Проблема не в Конституції, а в правовій культурі

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО переконаний, що завершенням законодавчих змін має стати зміна закону про вибори народних депутатів.

Таку думку він висловив в програмі "Час інтерв`ю" на 5-му каналі.

"Я вважаю, було би органічно завершити цю парламентську реформу ще і зміною виборчої системи", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО. За його словами, виборці повинні отримати право персонального голосування за народних депутатів. Ю.МІРОШНИЧЕНКО переконаний, що таким чином Конституція зразка 1996 року, яку всі фахівці називали найкращою та найзбалансованішою, почне діяти. "Звісно можна критикувати текст Конституції, критикувати процедури ухвалення якихось рішень, в тому числі Конституційним Судом, але проблема тут не в самій Конституції чи законах, скільки в тій правовій культурі, яка далека від європейських стандартів", - додав він.