Томенко прогнозує, що Янукович розжене третину уряду

Заступник голови Верховної ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що після ухвалення нового закону про Кабінет міністрів Президент Віктор ЯНУКОВИЧ змінить близько третини складу уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив в інтерв’ю «Газеті по-київськи».

«Президент може змінити до третини уряду», - сказав М.ТОМЕНКО, відповідаючи на запитання з приводу можливих кадрових змін в уряді.

«Думаю, що до третини членів уряду буде звільнено», - сказав М.ТОМЕНКО та уточнив, що це, на його думку, відбудеться найближчим часом, «як тільки буде підписано закон про Кабінет міністрів».

«Перший принцип, яким буде мотивувати свої рішення про «зачистки» в Кабміні Президент – приведення законодавства у відповідність до старої-нової Конституції. А другий – професіоналізм замість квотного принципу», - переконаний віце-спікер.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, швидше за все, не буде посад аграрного віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністра з силових питань. Окрім того, оскільки поки не стоїть питання про проведення адміністративно-територіальної реформи, є не до кінця обгрунтованою наявність посади віце-прем’єр-міністра з регіональної політики, яку теж, на думку М.ТОМЕНКА, можуть ліквідувати.

Водночас, на його переконання, може бути повернута посада віце-прем’єр-міністра з гуманітарних та соціальних питань.

Відповідаючи на запитання з приводу можливості перевиборів парламенту і Президента, М.ТОМЕНКО зазначив, що якщо буде завершена процедура внесення змін до Конституції, то у відповідності з рішенням Верховної Ради, яке було у п’ятницю направлене до Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 та 158 Конституції України, вибори до парламенту відбудуться 28 жовтня 2012 року, а Президента – 29 березня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Верховна Рада прийняла рішення направити законопроект «Про внесення змін до Конституції України» (щодо проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів) до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 та 158 Конституції України. Документом пропонується проведення чергових виборів до Верховної Ради в останню неділю жовтня п‘ятого року її повноважень. Чергові вибори Президента України пропонується проводити в останню неділю березня (замість останньої неділі жовтня) п‘ятого року його повноважень).