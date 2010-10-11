У ЦВК пояснили кандидатам, яких завернули, що на ТВК не впливають

Територіальні виборчі комісії можуть повернутися до реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад від партій, яким було відмовлено у реєстрації, лише на підставі відповідного судового рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА, відповідаючи на запитання, чи залишається ще можливість у київської та львівської обласних організацій ВО «Батьківщина» зареєструвати своїх кандидатів.

«Якщо буде судове рішення, яке зобов’яже відповідну виборчу комісію, то на виконання цього рішення відповідна територіальна виборча комісія повинна розглянути подання і прийняти рішення. Якщо такого судового рішення не буде, то у виборчої комісії не буде підстав це розглядати», - сказав А.МАГЕРА.

При цьому заступник голови ЦВК наголосив, що, згідно із законодавством, Центрвиборчком не має жодних механізмів впливу на територіальні виборчі комісії щодо реєстрації кандидатів у депутати до місцевих органів самоврядування. «У нас є окремі повноваження щодо бездіяльності ТВК. Ці повноваження надто куці для того, щоб впливати на цей процес», - пояснив А.МАГЕРА.