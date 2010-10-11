Влада, захищаючи права преси робить усе, на що вказують ОБСЄ і Рада Європи?

Український уряд вживає кроки з усунення недоліків у законодавстві та правозастосуванні у частині захисту прав журналістів, на які вказують ОБСЄ та Рада Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сказав сьогодні під час зустрічі у Києві з Представником ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Дуньєю МІЯТОВИЧ.

Він наголосив, що українська сторона надає важливого значення і всебічно підтримує діяльність Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, мандат якого передбачає моніторинг ситуації із свободою слова в усіх 56 державах-учасницях ОБСЄ.

За словами К.ГРИЩЕНКА, керівництво України дуже цінує кваліфіковану допомогу, яку надають авторитетні європейські інституції при вирішенні таких питань як розробка і ухвалення закону про доступ до інформації та створення громадського телебачення.

Зі свого боку, Д.МІЯТОВИЧ високо оцінила готовність української влади до співпраці з нею та оперативність, з якою їй була надано запрошення відвідати Україну з ознайомчим візитом.

Вона підкреслила, що Україна традиційно розглядалася в Європі як зразкова з точки зору дотримання прав на свободу слова країною і як спецпредставник ОБСЄ готова допомагати, щоб так було і надалі. При цьому Д.МІЯТОВИЧ зауважила, що як професійний медіа-експерт може чітко відрізнити реальні проблеми із забезпеченням свободи ЗМІ та спроби використовувати ці питання в контексті внутрішньополітичної боротьби.