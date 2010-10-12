Кількість загиблих у Марганці сягнула 38 осіб

Кількість загиблих внаслідок зіткнення рейсового автобусу з локомотивом у місті Марганець Дніпропетровського області сягнула 38 осіб, ще 12 травмовані.

Пре це УНІАН повідомили у Департаменті ДАІ МВС України.

За даними “Укрзалізниці”, сьогодні о 9.02 на переїзді зі справно працюючою звуковою та світловою сигналізацією, на 116-му км перегону Нікополь-Марганець (Придніпровська залізниця) сталося зіткнення локомотива та автобуса «Богдан». Видимість на переїзді у обидва боки становить понад 700 метрів.

Водій автобуса проігнорував заборонні сигнали світлофора переїзної світлофорної сигналізації та виїхав на переїзд у безпосередній близькості до поїзда, що наближався, внаслідок чого відбулося зіткнення з локомотивом.

За попередньою інформацією, автобус виконував рейс Марганець-Нікополь. Наразі встановлюється кількість загиблих та постраждалих.

Попередньою причиною ДТП стало порушення водієм автобуса правил дорожнього руху в частині проїзду через залізничні переїзди. Остаточні причини ДТП будуть встановленні відповідною комісією після закінчення розслідування.