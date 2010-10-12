Янукович оголосить 13 жовтня днем жалоби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір оголосити 13 жовтня днем жалоби за загиблими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Дніпропетровщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у Дніпропетровську перед своїм виступом на розширеному засіданні регіонального Комітету з економічних реформ.

«Завтра оголошу день трауру, щоб люди приєдналися до співчуття», - сказав він.

Перед початком свого виступу Президент України висловив співчуття родинам загиблих внаслідок аварії.

«Вважаю, що ми повинні зробити висновок з цієї трагедії, і ми це зробимо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, близько 9-ої години ранку у місті Марганець Дніпропетровської області в результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса з локомотивом, за останніми даними, загинуло 40 і травмовані 10 осіб.