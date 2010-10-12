Інвесторів лякає не стільки нестабільність в економіці, скільки корупція і адміністративний тиск на бізнес. В Україні бізнес платить колосальний «корупційний податок», який в загальній сумі перевищує всі легальні податкові платежі.

Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, коментуючи дані Європейської Бізнес Асоціації (European Business Association), згідно з якими в третьому кварталі індекс інвестиційної привабливості України знизився.

У переданому УНІАН коментарі Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначає, що третина опитаних представників іноземних компаній, які працюють в Україні, вважають, що якісних змін інвестиційного клімату після президентських виборів у країні не відбулося. Інвестори відзначають, що в Україні покращилась ситуація з відшкодуванням ПДВ, але продовжують погіршуватися процес спрощення митних процедур і технічне регулювання.

«І внутрішніх, і зовнішніх інвесторів лякає не стільки нестабільність в економіці, скільки корупція і адміністративний тиск на бізнес, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Замість обіцяних реформ, бізнес одержав розгул корупції й безпрецедентний тиск з боку адміністративних органів».

Голова парламентського комітету вважає, що повернути довіру інвесторів можна лише почавши реальний рух у бік боротьби з корупцією. «Країні потрібен єдиний антикорупційний проект. В Україні бізнес платить колосальний «корупційний податок», який в загальній сумі перевищує всі легальні податкові платежі, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Корупція заганяє бізнес в тінь, де вже перебуває більш як 45% економіки. Тіньовий сектор, що становить щорічно близько 40 млрд. дол., зіставний із загальною сумою іноземних інвестицій, вкладених у нашу країну».

На думку голови парламентського комітету, бізнес готовий інвестувати в Україну. «Але для цього повинні бути гарантія прав власності, відповідальність чиновників за ухвалені рішення і рівні умови роботи для підприємств всіх форм власності, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Інвестиції відродяться лише за однієї умови: весь бізнес працює в рівному, конкурентному середовищі».