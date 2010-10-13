Герман пообіцяла журналістам блага від Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ докладе всіх зусиль, щоб Верховна Рада якнайшвидше ухвалила закон про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, виступаючи на конференції «Забезпечення плюралізму медіа в Україні».

«Президент просив передати, що ми будемо робити все, щоб проект закону про доступ до інформації, який був розглянутий Радою Європи, якнайшвидше був ухвалений у парламенті», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зазначила, що Президент має намір ще до кінця цього року докласти всіх зусиль, щоб парламент розпочав обговорювати законопроект про суспільне мовлення. За словами Г.ГЕРМАН, цей законопроект вже готовий, і за тиждень «після остаточного підтягування всіх крапок і ком», глава держави передасть цей закон як невідкладний до парламенту.

«Я маю надію, що він буде підтриманий парламентською більшістю і що ми матимемо законодавчі підвалини для побудови громадського телебачення», - сказала Г.ГЕРМАН.

За словами заступника глави АП, вона майже впевнена, що «такий архаїзм», як державні медіа в Україні, відійдуть у минуле.

Крім того, за словами Г.ГЕРМАН, влада буде більш активною у приватизації друкованих ЗМІ.

Г.ГЕРМАН також зазначила, що Президент дуже зацікавлений в тому, щоб в Україні були вільні медіа й існувала прозорість у питанні власності медіа.

«Президент дуже стурбований тими випадками, які трапляються з журналістами в Україні, і просив мене ще раз передати вам, що всі випадки насильства проти журналістів і випадки перешкоджання роботі журналістів він буде тримати на особистому контролі і зробить все, щоб винні в цьому були покарані», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня 2010 року Верховна Рада України направила на повторне друге читання проект Закону «Про доступ до публічної інформації».

Загалом законопроект має процедурний характер – передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом подання запитів на інформацію, а також виконання обов’язку розпорядниками інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.