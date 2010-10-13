Тимошенко знову просить припинити акцію голодування біля ЦВК

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО знову закликає учасників акції протесту біля Центральної виборчої комісії припинити голодування.

Про це повідомляється на сайтіЮ.ТИМОШЕНКО.

"Життя і здоров`я людини є безцінними. Вони значно важливіші за реакцію людей, у яких немає ані політичної культури, ані людської совісті. Навіть чиясь смерть не змусить нинішню владу змінити свої злочинні рішення. Вона не має ні моральних, християнських, ні просто людських обмежень. Тому немає сенсу до неї апелювати", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до своїх однопартійців, які голодують біля ЦВК на знак протесту проти фальсифікації місцевих виборів.

"Дякую вам щиро за громадянський вчинок і мужність. За вашу принциповість і любов до України. Ваша невелика група людей отримала моральну перемогу над ЯНУКОВИЧЕМ та його знахабнілою зграєю", - додала вона

"Повертайтеся до своїх родин. Ви вже зробили неоціненно багато в боротьбі за демократію і права людей. Я дякую вам усім за цей мужній крок і закликаю припинити голодування", - підкреслила лідер "Батьківщини".

Як повідомлялося, представники Київської обласної організації "Батьківщини" 5 жовтня оголосили голодування, вимагаючи зареєструвати список кандидатів від легітимного осередку партії на місцевих виборах.

11 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з голодуючими активістами та закликала їх зупинити голодування. Однак вони відмовилися це зробити.

Учасники акції ухвалили Маніфест захисників демократії в Україні, в якому закликали міжнародну спільноту до солідарності з українським народом на захист демократії в Україні.

Сьогодні зранку через погіршення здоров`я одна з учасниць акції протесту була госпіталізована.

Лідер Київської обласної партійної організації “Батьківщини” Костянтин БОНДАРЄВ звернувся до учасників голодування з проханням припинити цю акцію, однак вони відмовилися. Тому К.БОНДАРЄВ сказав, що проситиме лідера “Батьківщини”, аби вона вдруге звернулася до голодувальників з пропозицію припинити акцію.