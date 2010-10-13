Азаров: в молодості я дуже цікавився успіхами "Солідарності" в Польщі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у молодості цікавився успіхами польської «Солідарності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, ділячись враженнями від зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

«У мене було таке враження, що ми з паном Президентом знаємо один одного багато років. Він у молодості був активним учасником «Солідарності», а я в молодості у колишньому Радянському Союзі дуже цікавився успіхами «Солідарності» і вважав, що перемога «Солідарності» - це наша перемога», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що під час бесіди у них з Є.БУЗЕКОМ не було розбіжностей. «Все, що говорив мені Президент про свободу слова, демократію, дотримання демократичних норм на виборах - це наші переконання і наші цілі», - заявив прем`єр-міністр України.

Довідка. «Солідарність» - створене 1980 року у Польщі незалежне профспілкове об`єднання, яке стало на чолі антикомуністичного руху Польщі. Перемога «Солідарності» на виборах 1989 року і обрання в тому ж році її лідера Леха ВАЛЕНСИ Президентом Польщі зіграли значну роль у падінні «залізної завіси», демонтажі «соціалістичного табору» та активізації демократичних процесів у країнах Варшавського договору.