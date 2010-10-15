Хто б зараз виграв президентські вибори (опитування)

Останнім часом в Україні значно зросла доля виборців, яка готова проголосувати «Проти всіх» – близько 14% як на можливих президентських, так і на парламентських виборах. У Центрі соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» саме цим пояснюють той факт, що протягом досить тривалого часу після закінчення президентських виборів в Україні електоральні рейтинги, всіх без винятку, можливих кандидатів на пост Президента України та основних політичних сил істотно знизились.

Також, зауважують соціологи, зросло число людей, які не визначились з вибором свого кандидата в Президенти чи партії (блоку) яку б могли підтримати на можливих виборах до Верховної Ради України. За результатами дослідження даний показник складає 14% за умов проведення виборів Президента та близько 16% за умов голосування до парламенту України.

Якби перший тур виборів Президента України відбувся найближчої неділі, то сили розташувалися б в такій послідовності: В.Янукович – 29,1%, Ю.Тимошенко – 10,4%, С.Тігіпко – 8,7%, А.Яценюк – 6,6%, О.Тягнибок – 2,8%, П.Симоненко – 2,6%, В.Литвин та В.Ющенко – по 1,0% відповідно. Решту кандидатів підтримують близько трьох відсотків виборців.

За умови, якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчим часом рейтинги основних політичних сил в Україні розташувались би наступним чином: Партія Регіонів – 30,0%, Блок Ю.Тимошенко – 10,5%, Партія «Сильна Україна» – 6,4%, Партія «Фронт Змін» – 5,0%, ВО «Свобода» та Комуністична партія України набрали б по 3,2% підтримки населення. Всі інші політичні партії (блоки) разом набрали б всього близько 4%.

Центр «СОЦИС» презентував результати першої хвилі моніторингового дослідження, які відображають електоральні рейтинги основних політичних сил та можливих кандидатів на пост Президента України.

Перша хвиля моніторингового дослідження була проведена з 24 вересня по 4 жовтня по всій території України методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать). Загалом було опитано 2007 респондентів у віці старше 18 років, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі та розміру населеного пункту.

У вересні цього року “СОЦИС” розпочав проведення щомісячного загальнонаціонального моніторингового соціологічного дослідження «Україна».