Луценко назвав кримінальних авторитетів, які повернулися в політику

Колішні кримінальні авторитети повертаються в Україну і почали активно впливати на політичні та економічні процеси в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Мені це дуже шкода говорити, бо в 2005-2008 роках ми фактично витіснили з території України «злодіїв в законі» і кримінальних авторитетів, але зараз все це повертається разом з духом кучмізма і втручається, або вже бере активну участь в політичних та економічних процесах в державі», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «сьогодні кримінальний авторитет з міста Єнакієве «Юра Єнакієвський» є найвпливовішою фігурою українського політикуму. Саме він сьогодні регулює дуже багато економічних і політичних процесів в Україні». «Методи цього «регулювання» традиційні для кримінального середовища», - додав екс-міністр.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що знову активізується найкривавіша банда в сучасній історії України – банда Гіві НЕМСАДЗЕ з Донецька, яка у 2005 році була фактично знищена. За словами екс-міністра, сам Г.НЕМСАДЗЕ повернувся в Україну і заявив, що не він, а його брат причетний до вбивства 52 людей. В результаті він «отримав амністію і сьогодні відновив свою активну діяльність в Донецькому регіоні».

«Аналогічно – з-за кордону повернувся розгромлений у 2005-2006 роках кримінальний авторитет Дніпропетровська «Нарік», і ми бачимо у Дніпропетровську вже наслідки – вибухи, рекет, рейдерство… Також відбувається реабілітація, я б сказав, другого по жорстокості кримінального угруповання Одещини – кримінального авторитета «Ангела», довірені особи якого рухаються навіть у владу, скажімо, у списках Партії регіонів в Одеську міськраду, іде активний представник «Ангела». Нагадаю, що на рахунку цієї групи 47 трупів, 7 з яких замовлені прямо з тюрми. До того ж два злочини були скоєні цією бандою проти слідчої з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Галини КЛИМОВИЧ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він заявив, що подібна ситуація відбувається практично в усіх регіонах України, в тому числі й на Київщині, де до обласної ради за списками Партії регіонів балотується людина з кримінальним минулим Юрій Ц. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в біографії цієї особи - безліч статей Кримінального кодексу. «Складається враження, що це один з яскравих представників сіцілійської мафії», - зазначив екс-міністр.

«Таких прикладів можна наводити багато. Я не хочу сказати, що всі ці люди ідуть по списках тієї чи іншої партії. Мова йде про реабілітацію тих банд, на рахунку яких десятки трупів», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що одним з останніх сигналів стала отримана ним інформація про те, що син колишнього керівника «Укравтодору», якого у 2007 році було затримано за викрадення, катування і вбивство людини, через 2,5 роки судового слідства звільнений з-під варти, у той час, як два його спільника утримуються під вартою.

«Дуже шкода, але українське суспільство спокійно спостерігає ті очевидні сигнали кримінального відродження», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.