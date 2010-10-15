У Рівному зірвали агітаційні матеріали християнських демократів

Сьогодні вночі у Рівному невідомі зірвали банер і наклейки з автобусів з виборчою агітацією партії "Християнсько-Демократичний Союз".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі центрального виборчого штабу ХДС з посиланням на голову Рівненської обласної організації партії Юрія ГУЛЬЧУКА.

"Вчора по місту почали їздити автобуси, на яких розміщена наша реклама – це наклейки розміром 1,5 м на 50 см, вони впадають в око. Усередині автобусів висять списки наших кандидатів до обласної та міської рад. Комусь це дуже сильно не сподобалося, і вночі такі наклейки були здерті", – повідомив Ю.ГУЛЬЧУК.

На уточнююче запитання, кому заважала реклама ХДС, він відповів: "Я можу лише припустити, що це ті опоненти, які побачили в нас серйозних конкурентів. Можливо, це та політична сила, яка дуже активно працює в нашому регіоні та виступає проти всіх".

Як наголосив голова Рівненської обласної організації ХДС, зіпсована виборча агітація вже поновлена.

Ю.ГУЛЬЧУК також сказав, що 14 жовтня у Рівному почав працювати перший агітаційний намет партії. "На свято Покрови до міста приїхало багато людей, і вони проявили інтерес до нашої партії. Незважаючи на те, що на площі було розташовано близько 10-12 наметів різних політичних сил, черга стояла саме до нашого намету", – запевнив Ю.ГУЛЬЧУК.

Він припустив, що такий інтерес до агітаційної роботи ХДС може бути пов’язаний з тим, що "люди втомилися від старих партійних брендів і хочуть оновлення політичної системи".