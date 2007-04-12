Янукович: дострокові вибори можливі за будь-якого рішення КС

Проведення в Україні дострокових виборів можливе за будь-якого рішення Конституційного Суду, вважає прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві після завершення розширеної зустрічі з прем`єр-міністром Литви Гядімінасом КІРКІЛАСОМ.

«Проведення дострокових виборів можливе лише в двох випадках. Перше, і найголовніше – якщо Конституційний Суд визнає, що указ Президента (про розпуск парламенту - УНІАН) є конституційним. У цьому разі уряд і політичні сили виконуватимуть указ Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим прем`єр вважає за можливе проведення дострокових виборів і в разі, якщо КС визнає указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради неконституційним. «У цьому випадку вибори можливі, якщо всі учасники політичного процесу погодяться. На яких умовах вони погодяться – покаже час», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, що правляча коаліція і уряд зацікавлені в тому, що ситуація в Україні має розвиватися винятково в правовому полі.