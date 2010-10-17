Тимошенко відкрила свій новий проект

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО презентувала свій новий проект «Україна третього тисячоліття».

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося сьогодні на Х з’їзді партії «Батьківщина, який проходить у Києві.

«Ми зобов’язані сьогодні об’єднатися не лише навколо лідера і не лише навколо політичних партій і об’єднань. Ми зобов’язані об’єднати українське суспільство навколо ідеї, навколо нової якості, чітко виписаного в деталях нашого нового шляху для досягнення мети», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» продемонструвала Інтернет-ресурс, через який відбуватиметься спілкування активістів громадянського суспільства, політиків та фахівців з права для розробки ключових, життєво необхідних для України законопроектів, які мусять бути розроблені та підготовлені до наступних парламентських виборів.

За її словами, одним із перших документів, який повинен бути розроблений спільними зусиллями, має стати Конституція.

«Нам не дали провести ні референдумів, якою мусить бути наша країна, не дали нормально запитати у людей, яку вони хочуть модель влади, який вони хочуть порядок, яких прав їм не вистачає. І саме ця система дозволить вперше поставити це на загальне всеукраїнське опитування, якою мусить бути Україна – ми Президента обираємо в парламенті чи народом, ми сьогодні міністрів призначаємо указом Президента чи призначаємо Верховною Радою, як ми обираємо суддів…», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.