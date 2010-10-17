Тимошенко пояснила, чому не бере участі у виборах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не балотується на місцевих виборах в жодному з регіонів, оскільки її підтримки потребує вся партія.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції по завершенню з’їзду "Батьківщини", передає кореспондент УНІАН.

"Я вважаю, що моєї підтримки і моєї участі потребують всі команди", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що всю свою роботу нині спрямовує на підтримку всіх членів партії та всіх партійних осередків. "Не можна сьогодні на цьому робити "я", - додала лідер “Батьківщини”.