Тимошенко пояснила, чому не бере участі у виборах
17:06, 17 жовтня 2010Політика
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"Не можна на цьому робити "я"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не балотується на місцевих виборах в жодному з регіонів, оскільки її підтримки потребує вся партія.
Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції по завершенню з’їзду "Батьківщини", передає кореспондент УНІАН.
"Я вважаю, що моєї підтримки і моєї участі потребують всі команди", - сказала вона.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що всю свою роботу нині спрямовує на підтримку всіх членів партії та всіх партійних осередків. "Не можна сьогодні на цьому робити "я", - додала лідер “Батьківщини”.
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