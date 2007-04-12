Ющенко не віддавав наказів про повну бойову готовність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО спростовує інформацію про приведення військ у бойову готовність і можливість силового варіанту розв’язання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на пре-конференції в Києві.

За словами Президента, військам не давалося жодних наказів щодо приведення у бойову готовність.

“Армія поза політикою”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що “ніякого силового варіанту не буде”.

Він зазначив, що подібні заяви деяких народних депутатів є лише проявом надлишкових емоцій.

Президент також зазначив, що дав доручення міністру оборони Анатолію ГРИЦЕНКУ допускати народних депутатів на спецоб’єкти для інспекції.

Як повідомляв УНІАН, А.ГРИЦЕНКО запевнив, що керівництво Міністерства оборони України сприятиме полегшенню процедури відвідування народними депутатами підрозділів Збройних сил України.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що усі військові частини ЗСУ знаходяться у стані постійної готовності, і “жодна з них у стан підвищеної не переводилася”.

“Зараз підстав для цього немає і робити цього не планується”, - зазначив міністр.