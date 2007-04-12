Ганна Герман готова пройти через Чистилище... під ручку з Ющенком

«Дострокові вибори - це чистилище, через яке повинні пройти всі політичні сили», - сказав Президент України Віктор Ющенко сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Нам усім треба ще раз пройти через чистилище народного вибору», - так Президента почули у Партії Регіонів.

Ганна Герман зробила з почутого свої висновки. Офіційний сайт Партії регіонівнаводить її відповідь: “Ця фраза може означати, що підсвідомо Віктор Ющенко вже прийняв перспективу дотермінових одночасних виборів і Президента, і Парламенту. У відповідь на фразу Президента про те, що нам треба ще раз пройти через чистилище народного вибору, ми готові відповісти Ющенку – так, разом з вами, Віктору Андрійовичу”.