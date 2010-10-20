Комісар ЄС похвалив Януковича за держзакупівлі, газ і рівень стабільності

В Україні проведено ряд важливих економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“Уряд Президента Віктора ЯНУКОВИЧА здійснив ряд важливих економічних реформ в останні місяці, які мають бути оцінені”, - сказав він.

Комісар зазначив, що до таких реформ слід віднести ухвалення нового закону про державні закупівлі, який має відігравати важливу роль у боротьбі з корупцією та у зростанні конкуренції.

Крім того, С.ФЮЛЄ відзначив ухвалення закону про функціонування ринку газу, що дало можливість Україні одразу приєднатися до Енергетичного співтовариства, а також досягнуту домовленість з МВФ про продовження співпраці за програмою stand-by.

“Ці реформи ідуть у правильному напрямку і мають бути підтримані”, - сказав він.

Комісар також звернув увагу на досягнення політичної стабільності в державі.

“Український уряд також зміг добитися рівня стабільності, якого бракувало українському політичному істеблішменту в останні роки. Це важливий і необхідний розвиток для забезпечення ефективного управління країною”, - сказав С.ФЮЛЄ.