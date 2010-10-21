Тимошенко: влада на цих виборах випробовує три майбутні технології

Лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у випадку результативного для партії влади застосування виборчих технологій на місцевих виборах парламентські вибори буде призначено на 27 березня 2011 року.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції в Чернігові.

"Якщо партія влади зробить висновки, що всі ці три речі виконані, то вибори до парламенту будуть 27 березня 2011 року, і їм тоді немає чого враховувати, чекати і думати. Вони підуть і те саме, один в один, зроблять на парламентських виборах – запропонують ту ж саму пропорційну систему, ту ж саму поведінку з елітою і використають адміністративну систему тиску, а також будуть використовувати суди, щоб знімати з виборів тих, хто більш-менш може опонувати владі. Це величезний іспит для всієї країни", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, лідер "Батьківщини" назвала три технології, які використовуватиме партія влади на місцевих виборах. "Перше, що вони перевірять, - чи здатні вони провести таку фальсифікацію, яку вони хочуть, і так, як запланували, втілити в життя. Це буде їх перший тест", - пояснила вона.

Іншою технологією, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стане перевірка владою результатів мажоритарної системи виборів. "Тобто – чи зможуть вони розставити своїх людей на мажоритарні округи, підтримавши їх судами, адміністративним ресурсом, чи зможуть підтримати бюджетними грошима", - зазначила вона.

"Вони подивляться зараз, чи зможуть люди, які прийшли на вибори, прочитати в дужках навпроти мажоритарщика назву партії, від якої він балотується, чи можуть люди зрозуміти, чи є цей кандидат провідником ідей партії, від якої висувається, або будуть впливати, як на виборах в Києві, гречкою або іншими продуктами. Їм важливо буде перевірити, чи пройдуть їх мажоритарщики на Чернігівщині, Львівщині, в Івано-Франківській області, в Закарпатті. Вони все це порахують, і це буде для них карта бою", - пояснила лідер "Батьківщини".

На її думку, на місцевих виборах партія влади намагатиметься “зламати” місцеві еліти страхом, посадами, пропозиціями "конструктивної роботи".

"Партія влади перевірить, чи готові місцеві ради до них в рабство за шматок доброго життя. Місцеві еліти – це головне, на чому може триматися або не триматися наша надія. Це бюджетні працівники, представники ЗМІ, бізнесу, в тому числі малого та середнього", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що такий експеримент партії влади дуже небезпечний для країни, тому закликала всіх громадян та представників ЗМІ своїм голосуванням на виборах допомогти владі "дізнатися, що про неї думає народ".