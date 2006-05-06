Поляков виступає за визнання воїнів ОУН-УПА ветеранами Другої світової війни

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Леонід ПОЛЯКОВ вважає, що необхідно визнати воїнів ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я вважаю, що в даному випадку потрібно взяти приклад з ветеранів, які воювали проти нас – вони давно вже примирилися», - сказав Л.ПОЛЯКОВ.

Він наголосив, що це треба зробити якнайшвидше, щоб це побачили учасники війни як з одного боку, так і з іншого.