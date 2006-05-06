Поляков виступає за визнання воїнів ОУН-УПА ветеранами Другої світової війни
17:34, 06 травня 2006Політика
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Він вважає, що це треба зробити якнайшвидше
Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Леонід ПОЛЯКОВ вважає, що необхідно визнати воїнів ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.
«Я вважаю, що в даному випадку потрібно взяти приклад з ветеранів, які воювали проти нас – вони давно вже примирилися», - сказав Л.ПОЛЯКОВ.
Він наголосив, що це треба зробити якнайшвидше, щоб це побачили учасники війни як з одного боку, так і з іншого.
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