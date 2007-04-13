Інформація щодо рішенння Артемівського суду не підтверджується

Секретаріату Президента в Артемівському районному суді Луганська не підтверджують наявність ухвали про призупинення дії указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

За його словами, Секретаріат володіє інформацією про таке рішення лише за повідомленнями ЗМІ. “На жаль, - кінець дня, і жоден з суддів ні районного, ні апеляційного суду нам нічого сказати – чи підтвердити, чи спростувати не зміг”, - сказав І.ПУКШИН.

Водночас він нагадав, що прокуратура вже почала порушувати кримінальні справи за ухвалами, які призупиняють дію Указу Президента про розпуск парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Артемівський суд м. Луганська прийняв рішення про заборону проведення виборів. 10 квітня той же суд відмінив своє рішення.

Рішення було скасоване на підставі звернення представника Президента України Костянтина ЧИЧХОВА про те, що ухвала порушує наочну і територіальну підсудність, порушує законні інтереси інших юридичних і фізичних осіб, котрі не є стороною у справі.

12 квітня Артемівський суд Луганська вдруге призупинив дію указу про розпуск ВР.