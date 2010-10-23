Азаров не вірить, що розумні люди голосуватимуть за опозицію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує опозиції не нагнітати ситуацію перед виборами й вирішувати всі проблеми, що стосуються реєстрації кандидатів і проведення виборів до місцевих органів влади, вирішувати в судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

М.АЗАРОВ зазначив, що опозиція розуміє, що у неї немає підстав розраховувати на успіх на виборах після 5-ти років «хаосу й анархії» в країні.

«Представники опозиції розуміють, що вибори програно ними після тих років хаосу, в який вони ввергнули країну. По-іншому не може бути. Невже хтось із розумних людей голосуватиме за ті партії, які протягом п`яти років окрім хаосу й анархії нічого країні не дали? Я не думаю. І тому вони зараз нагнітають ситуацію, виступають із заявами, що хтось їм перешкоджає», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що і уряд, і Президент здійснили низку заходів для забезпечення прозорих і демократичних виборів, зокрема, запрошено міжнародних спостерігачів, Мін’юсту доручено аналізувати всі скарги на відмову в реєстрації кандидатів, головам місцевих адміністрацій і державним ЗМІ доручено забезпечити рівні умови для кандидатів.

«Мені хотілося б, щоб були конкретні факти з їхнього (опозиції – УНІАН) боку: де, в якій області, на якій дільниці когось не реєструють. Я дав вказівку міністру юстиції розглянути всі скарги щодо реєстрації. Якщо органи Мін’юсту з якихось встановлених законами порядків відмовляють у реєстрації – є суд. Ніщо не заважає нашим опонентам звернутися до суду й у судовому порядку розглянути ці питання. Наскільки мені відомо, ці питання суди оперативно розглядають. Будь ласка, хай звертаються й вирішують», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він запропонував представникам опозиції пригадати, як проходили вибори Президента України, коли сьогоднішня опозиція була при владі. «Хай вони пригадають, як вони, будучи при владі, проводили вибори Президента України і як вони нам перешкоджали, які вони нам створювали перешкоди й перепони. Проте ми навіть у тій ситуації не вдавалися до брехні й обману», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що Україна – правова держава, й висловив упевненість, що вибори 31 жовтня пройдуть чесно й прозоро. «Влада як ніколи зацікавлена в чесних і прозорих виборах. І саме такі вибори у нас і відбудуться. Це однозначно», - заявив М.АЗАРОВ.