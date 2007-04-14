Арсеній Яценюк оприлюднив декларацію про доходи

Сума сукупного доходу міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА за 2006 рік становила 730,529 тис. грн.

Про це повідомляється в декларації про доходи міністра, опублікованій сьогодні в газеті "Урядовий кур’єр".

Зокрема, із загальної суми доходу відсотки від вкладів становлять 534,845 тис. грн., авторська винагорода (гонорар) і доходи від викладацької діяльності – 3,514 тис. грн.

А.ЯЦЕНЮК має у власності земельну ділянку площею 3012,0 квадратних метри, житловий будинок площею 298,3 кв.м, квартиру площею 118 кв.м, дачний будинок площею 114,5 кв.м, гараж площею 45,2 кв.м, автомобілі Skoda і Mercedes.

На утримання майна спільно з членами сім`ї сплачено 17,53 тис. грн., за договорами добровільного страхування - 25 тис. грн.

Також міністр має на рахунках в банках 3 млн. 735,721 тис. грн. До статутних фондів підприємств А.ЯЦЕНЮК вніс 28,232 тис. грн.

Сукупний доход інших членів сім`ї (дружини) А.ЯЦЕНЮКА в 2006 році становив 140,77 тис. грн. Сума грошових коштів дружини на рахунках в банках становить 535,067 тис. грн.

Сукупний дохід всієї сім`ї А.ЯЦЕНЮКА за 2006 рік становив 871,299 тис. грн.