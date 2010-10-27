Кіпріот тішиться, що UEFA тягне його до суду, і обіцяє докази підкупу

Діяч футбольної федерації Кіпру Спірос МАРАНГОС задоволений наміром Європейської футбольної асоціації подати на нього в суд за корупційні звинувачення на адресу членів виконавчого комітету UEFA.

Про це кіпріот, який звинуватив Україну та Польщу в підкупі чиновників UEFA для отримання права організації Євро-2012, сказав польській газеті Rzeczposplita.

„Прекрасно, власне, цього я добиваюся, аби потрапити з моєю інформацією та свідками до суду. Чи це буде згідно із домовленістю з UEFA, чи через суперечку з нею, мені все одно”, - заявив він.

С.МАРАНГОС сказав, що законодавство Кіпру не дозволяє йому як приватній особі ініціювати справу про корупцію в Європейській федерації, діяльність якої не регулюється національним законодавством.

За його словами, правоохоронці Кіпру можуть розпочати слідство лише після відповідного звернення UEFA, про яке він просив федерацію.

„Кіпріот запевняє, що має свідків „купівлі” голосів в юридичній канцелярії в Лімассол, яка обслуговує українські фірми, щонайменше чотирьох діячів UEFA”, - написала газета.

Водночас видання зауважує, що законодавство Швейцарії, на підставі якого діє Європейська футбольна федерація, на практиці унеможливлює притягнення її діячів до відповідальності за корупцію.

Газета нагадує, що за всю історію Світової федерації футболу (FIFA), UEFA та Міжнародного олімпійського комітету її діячів жодного разу не притягнули до відповідальності за хабарництво.

„Говорячи грубо, корупція, то їх приватна справа”, - написала газета.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні UEFA заявило про намір подати в суд на С.МАРАНГОСА, котрий не надав доказів корупції чиновників організації при визначенні організаторів Євро-2012 у 2007 році.

Корупційний скандал в цій справі виник на цих вихідних після публікації в німецькій Sueddeutsche Zeitung, за даними якої українці з поляками заплатили 5 членам виконавчого комітету UEFA 11 млн. євро за право приймати чемпіонат.

Представники UEFA, Футбольних федерації Польщі й України та української і польської влади назвали безпідставними ці звинувачення.

Довідка УНІАН. Україна і Польща одержали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року.

Минулого року УЄФА затвердило організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.