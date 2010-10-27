Королевська: хаотична підготовка ПК зриває бюджет наступного року

Пряме порушення законів при підготовці Податкового кодексу ставить під сумнів його виконання. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи УНІАН ситуацію з ухваленням Податкового кодексу і держбюджету на 2011 рік.

Голова парламентського комітету звернула увагу на те, що відсутність у Верховній Раді проекту держбюджету на 2011 рік суперечить низці статей Бюджетного кодексу. «Законодавство України чітко визначає, що держбюджет повинен формуватися на діючій податковій базі. Тому в уряду немає законних підстав не вносити на розгляд Верховної Ради проект бюджету, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Враховуючи ситуацію, що склалася, уряду слід до 1 листопада представити на розгляд депутатів проект бюджету на 2011 рік, заснований на існуючій податковій базі».

На її думку, бажання уряду розробляти бюджет на основі ще не прийнятого Податкового кодексу не витримує критики. «Розробники головного податкового документа намагаються похапцем врахувати більше трьох тисяч поправок, і за будь-яку ціну прийняти цей документ до Нового року, - зазначає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Хаотична підготовка Податкового кодексу зриває весь бюджетний процес, а пряме порушення законів при його розробці й ухваленні ставить під сумнів його виконання. Якщо влада хоче змінити країну в кращий бік, потрібно почати з малого – хоча б виконувати закони».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що ціною поспішного ухвалення Податкового кодексу може стати хаос в економіці й уповільнення господарської діяльності підприємств, бухгалтерії яких в авральному порядку будуть вимушені адаптувати звітну документацію до змінного податкового законодавства.

«Щоб не порушувати закон, необхідно розділити питання затвердження державного бюджету й ухвалення Податкового кодексу, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Депутатам має бути надано можливість негайно почати обговорення бюджету, щоб країна вступила в 2011 рік із затвердженим головним фінансовим документом. Що ж до Податкового кодексу, то його новації будуть враховані при розробці бюджету на 2012 рік, як це й передбачено законодавством України».

Довідка УНІАН. Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабмін повинен затвердити проект закону про держбюджет і внести його разом із необхідними матеріалами на розгляд Верховної Ради не пізніше 15 вересня. Потім до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету надійшов до Верховної Ради після повторного подання Кабміном), профільний парламентський комітет зобов`язаний припинити прийом пропозицій до законопроекту, а до 15 жовтня (20 - у разі повторного подання) - підготувати до нього свої пропозиції й звіти. Проект держбюджету має бути прийнято в першому читанні не пізніше 20 жовтня, в другому читанні - до 20 листопада, в третьому читанні - до 1 грудня.

У статті 27 Бюджетного кодексу прямо вказано, що Закони України, що впливають на формування прибуткової або витратної частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому випадку норми відповідних законів, що впливають на формування прибуткової і/або витратної частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим (у даному випадку – переносяться на 2012 рік).

7 жовтня 2010 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу й державного бюджету на 2011 рік наступного пленарного тижня – 2-5 листопада.