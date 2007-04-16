Чечетов розповів, що коаліції життя показало

Коаліція готова вносити зміни до закону про Кабінет Міністрів України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ЧЕЧЕТОВА, «життя показало, що окремі моменти потребують коригування, і це відчув і Кабінет Міністрів, це відчули депутати і Президент України». Він також повідомив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту прийнято рішення розглянути поправки до даного закону, які внесені народними депутатами, урядом та Президентом України.

М.ЧЕЧЕТОВ також повідомив, що у четвер, 19 квітня, ВРУ планує розглянути в другому читанні і прийняти закон про Фонд держмайна України. Він наголосив, що це закон, “на який чекає країна вже декілька років і який з політичних мотивів не могли прийняти”.

За словами М.ЧЕЧЕТОВА, цього тижня також передбачається розглянути законопроект про акціонерні товариства, який мав би «розрядити ситуацію на акціонерному ринку». На його переконання, це необхідно зробити для того, щоб зняти конфлікти, які виникають, зокрема, між міноритарними і великими акціонерами.