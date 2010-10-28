Верховний суд подає до суду на Кабмін

У Верховному Суді України вважають незаконним рішення уряду від 26 жовтня про передачу у користування Вищому спеціалізованому суду з розгляду цивільних і кримінальних справ двох приміщень ВСУ на вул. Пилипа Орлика, 4 і 4а і оскаржуватимуть це в Окружному адміністративному суді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО.

«Це рішення не базується на Конституції і законах України, воно є юридично і тактично необгрунтованим, адже ніхто не ліквідовував Верховний Суд… Конституційно діяльність Верховного Суду на підставі такого рішення може бути заблокована, якщо у Верховного Суду вилучать дві будівлі, які знаходяться у нього в оперативному управлінні з 1957 року», - сказав В.ОНОПЕНКО, зауваживши, що також у разі розміщення у приміщеннях ВСУ Вищого спеціалізованого суду обидва ці суди будуть позбавлені можливості належного здійснення правосуддя.

«Цим рішенням закладається серйозний конфлікт між Верховним Судом і Вищим спеціалізованим судом. Конфлікт закладається і між Верховним Судом і Кабінетом міністрів України… На мій погляд, це є першою ознакою того, що держава в особі уряду не збирається виконувати рішення Венеціанської комісії, яка рекомендувала повернути Верховному Суду його повноваження», - зазначив В.ОНОПЕНКО.

Виходячи з викладеного, голова ВСУ сказав: «Ми сьогодні звернемося з позовом до Кабінету міністрів про визнання незаконним його рішення».

При цьому він наголосив, що досі в історії України ще не було такого випадку. «Але й такого ще не було, щоб у Верховного Суду у незаконний спосіб серед білого дня відбирали приміщення», - сказав він. «Такий позов вже підготовлений, і він буде поданий до Окружного адміністративного суду м. Києва», - запевнив голова ВСУ.

Також В.ОНОПЕНКО зауважив, що установа, яку він очолює, не позбавлена права з цього приводу для надання відповідних оцінок звернутися до європейських інституцій.

Крім того, ще одним виходом із ситуації, але найменш болючим і безконфліктним, В.ОНОПЕНКО вважає відтермінування початку роботи Вищого спеціалізованого суду для того, щоб підшукати для нього інше приміщення.

Голова ВСУ підкреслив, що у вересні керівництво Верховного Суду вказувало на наявність у Києві кількох об’єктів, які могли б використовуватися Вищим спеціалізованим судом, але цим питанням ніхто не займався. З іншого боку, додав В.ОНОПЕНКО, не є завданням Верховного Суду «бігати по Києву і підшуковувати приміщення», оскільки цим мають займатися відповідні установи.

На переконання В.ОНОПЕНКА, ситуація, що склалася, може негативно вплинути як на діяльність обох судів, так і на інтереси громадян, юридичних осіб та імідж держави в цілому.

Відповідаючи на запитання, що робитиме ВСУ, якщо суд першої інстанції винесе рішення не на його користь, В.ОНОПЕНКО сказав: «Я припускаю це, зокрема, якщо фінал буде - відмовити Верховному Суду. В такому разі, якщо судді не захистять себе, такі судді ніколи не захистять права громадян… До тих пір у нас не буде незалежного правосуддя».

За словами В.ОНОПЕНКА, якщо Верховному Суду буде відмовлено у задоволенні позову, то в подальшому це рішення переглядатиметься у Вищому адміністративному суді як в останній у даному випадку судовій інстанції.