Судді, які призупинили дію указу Президента, полетять з роботи?
14:13, 16 квітня 2007Політика
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Медведько направив подання у ВРЮ
Генеральна прокуратура України направила подання у Вищу раду юстиції щодо звільнення суддів, які прийняли рішення про призупинення дії Указу Президента про розпуск Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ.
За його словами, про це йшлося сьогодні на зустрічі Президента з керівниками силових та правоохоронних відомств.
В.ГЕЛЕТЕЙ нагадав, що мова йде про суддів Феодосійського, Артемівського судів та інших.
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