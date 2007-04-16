Судді, які призупинили дію указу Президента, полетять з роботи?

Генеральна прокуратура України направила подання у Вищу раду юстиції щодо звільнення суддів, які прийняли рішення про призупинення дії Указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

За його словами, про це йшлося сьогодні на зустрічі Президента з керівниками силових та правоохоронних відомств.

В.ГЕЛЕТЕЙ нагадав, що мова йде про суддів Феодосійського, Артемівського судів та інших.