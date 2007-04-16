Адвокат Жовтяка розгадав хитрощі Секретаріату

Рішення Верховного Суду про поновлення на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА фактично саботується завдяки використанню бюрократичної тяганини.

Таку думку висловив агентству УНІАН адвокат Є.ЖОВТЯКА Сергій БОЙКО.

Рішення Верховного Суду, як відомо, є остаточним й оскарженню не підлягає, нагадав адвокат. Тому, сказав він, президентська сторона не може відверто ігнорувати його. “Але, водночас, Секретаріат Президента вміло користується законодавчою неврегульованістю процедури вручення сторонам рішення суду”, - переконаний С.БОЙКО.

Зокрема, нагадав адвокат, після винесення Верховним Судом рішення 13 березня певний час президентська сторона ігнорувала цей вердикт, посилаючись на те, що висновки колегії Судової палати в адміністративних справах ВС не оформлено офіційною постановою. Однак, повідомив С.БОЙКО, нарешті з дотриманням усіх необхідних процедур таку постанову було виготовлено. «Зауважте, це було зроблено ще позаминулого тижня. Нами отримано копію документу, і ніяких підстав сумніватись в легітимності цього документу немає», - сказав адвокат.

Але Секретаріат Президента, зауважив С.БОЙКО, продовжує ігнорувати рішення ВС, посилаючись на те, що, на відміну від позивача, вони досі не отримали постанову в офіційному порядку. «Я не можу пояснити, чому Верховний Суд, надавши офіційне рішення одній стороні, не може так само оперативно довести його до відома іншої сторони. Але, на жаль, законодавство чітко не визначає терміни, коли це має бути зроблено. І президентський Секретаріат використовує саме цю обставину”, - сказав С.БОЙКО.

Як повідомили УНІАН у Верховному Суді, вони поки що не відправили до Секретаріату Президента офіційним шляхом постанову Суду, це буде зроблено найближчим часом.

У Секретаріаті Президента УНІАН підтвердили, що постанову ВС поки що не отримано. За словами заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА, тут очікують, що рішення суду про поновлення на посаді Є.ЖОВТЯКА уже найближчим часом надійде. “Я знаю, що вона (постанова – УНІАН) підписана і скерована (у СП - УНІАН)”. “Якщо постанова надійде, відразу буде підписаний указ Президента. В той же день”, - сказав він, відмовившись однак уточнити зміст указу і пославшись на те, що рішення має приймати Президент.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний Суд України по завершенню тривалої судової процедури залишив у силі рішення нижчих судових інстанцій, якими Є.ЖОВТЯКА було поновлено на посаді. ВС дійшов висновку, що при звільненні Є.ЖОВТЯКА з посади губернатора Президент порушив ст.19 Конституції України, Закон “Про місцеві державні адміністрації” (ст.9 закону) та Закон “Про державну службу” (ст.30 закону).

Після цього Президент В.ЮЩЕНКО та керівні працівники Секретаріату Президента неодноразово заявляли про готовність виконати рішення суду, але лише після його офіційного отримання. Зокрема, на своїй прес-конференції 23 березня В.ЮЩЕНКО заявив, що вчинить за законом у ситуації, яка склалася після рішення Верховного Суду. “Президент буде поступати виключно по закону в цій ситуації”, - сказав він. Того ж дня глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив на брифінгу, що СП вирішить питання щодо Є.ЖОВТЯКА, як тільки отримає рішення Верховного Суду України. «Коли подивимось, що написано у рішенні, тоді відповідну пропозицію Президенту Секретаріат надасть», - сказав В.БАЛОГА. «Як тільки рішення надійде, ми знімемо цю проблему», - додав він.