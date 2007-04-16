Янукович визнав, що Кушнарьов не був зручною людиною

У Києві в готелі «Русь» відбулася презентація книги трагічно загиблого одного з лідерів Партії регіонів, народного депутата Євгена Кушнарьова «Вибори і вила».

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації взяли участь прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, екс-президент України Леонід КУЧМА, віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, а також члени Партії регіонів.

«У Євгена Петровича був політичний стрижень, і він, як то кажуть, не коливався залежно від зміни політичної ситуації в Україні. Він чітко дотримувався своєї позиції, був надійним партнером», - сказав лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим він визнав, що Є.Кушнарьов не «був зручною людиною». «Саме тому завжди були дискусії, але Євген Петрович не кидався словами, ставився до них виважено й відповідально», - додав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Є.Кушнарьов ніколи не пристосовувався до умов і обставин. В.ЯНУКОВИЧ закликав усіх політиків керуватися життєвими принципами Є.Кушнарьова. «Він є прикладом для тих, хто змінюється залежно від політичної кон`юнктури. Давайте жити за принципами, які нас об`єднали два роки тому, й ми продовжимо цей шлях», - закликав своїх прихильників лідер Партії регіонів.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Д.ТАБАЧНИК зазначив, що Є.Кушнарьов ініціював проведення з`їзду в Сєверодонецьку наприкінці 2004 року під час президентської кампанії й виявив «найважливіший акт політичної мужності». За його словами, цей з`їзд зупинив спробу державного перевороту наприкінці 2004 року, а «оранжеві» політики отримали гідну відсіч.

Д.ТАБАЧНИК особливо виділив у книзі Є.Кушнарьова «Вибори і вила» розділ, у якому висловлені ідеї, що розділяють український народ. «Це не тільки блискуче есе політолога й політика-практика. Це відмова від обов`язковості думати однаково», - сказав він і додав, що в цьому розділі висловлені роздуми Є.Кушнарьова про те, що таке федералізм і федерація.