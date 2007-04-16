Скандал у блоці Луценка: частина ХДС заявляє про ”кидалово”

Кримська організація партії «Християнсько-демократичний союз» не підтримує вступ ХДС до блоку «Народна самооборона Юрія Луценка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер кримської партійної організації ХДС, голова Рескомзему АРК Микола ГОЛУБЄВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами М.ГОЛУБЄВА, лідер ХДС Володимир СТРЕТОВИЧ одноосібно ухвалив рішення про входження партії в блок Ю.ЛУЦЕНКА. "Партія "Християнсько-демократичний союз" повністю приватизована паном СТРЕТОВИЧЕМ", - заявив М.ГОЛУБЄВ. Він наголосив, що, наприклад, в Криму партійна конференція була призначена на 21 квітня, проте значно раніше за цей термін пройшов нелегітимний форум. "Було проведено (форум в Криму) у якомога стисліші терміни, не давши можливості прибути туди всім делегатам. Конференції районні вважаються нелегітимними, оскільки за одну ніч, за один день у всіх районах було неможливо провести конференції, чому ми й не прибули на дев`ятий з`їзд до Києва, де було ухвалено обтічне рішення, що ми братимемо участь у виборах з тими, кого визначить Головна рада. Але Головна рада це питання не визначала - перед фактом (про входження в блок Ю.ЛУЦЕНКА) всіх поставив пан СТРЕТОВИЧ", - заявив М.ГОЛУБЄВ. На його думку, В.СТРЕТОВИЧ своїми діями, "зневажаючи всі напрацювання, які було виконано за 10 років, а також статут партії", обдурив рядових членів ХДС.

М.ГОЛУБЄВ висловив думку, що представникам різних сил, які увійшли в блок "Народна самооборона Юрія Луценка", буде важко порозумітися. "Чи буде толк (у блоці Ю.ЛУЦЕНКА - УНІАН) в цьому чи не буде - час розсудить нас, - відзначив голова кримської ХДС. - Але Кримська організація партії "Християнсько-демократичний союз" заявляє, що ми готуємо всі документи в Центральну виборчу комісію з перевірки легітимності дев`ятого, так званого, з`їзду (ХДС - УНІАН), який пройшов у Києві. Для того, аби підтвердити легітимність з`їзду - це перше, і друге - легітимність входження "Християнсько-демократичного союзу" в блок Юрія ЛУЦЕНКА".

Відповідаючи на питання журналістів, М.ГОЛУБЄВ висловив обурення, як "видатний політик" В.СТРЕТОВИЧ міг увійти в блок з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

"Я не розумію цього політичного кроку з цими людьми. Я назву дві людини - пана ЛУЦЕНКА і пана МУСІЯКУ (Віктор МУСІЯКА лідер партії "Вперед, Україно!" - УНІАН)", - сказав М.ГОЛУБЄВ.

Лідер кримської ХДС також припустив, що надалі блок "Народна самооборона Юрія Луценка" може увійти до мегаблоку з іншими силами, і, за словами М.ГОЛУБЄВА, у результаті у Верховну Раду України пройдуть лише ті, хто стоїть спочатку списку. "Пройдуть перші особи, решта залишаться за бортом. Це що, перший раз таке кидалово?!" - обурився М.ГОЛУБЄВ.

Відповідаючи на питання, яка політична сила симпатична йому, М.ГОЛУБЄВ сказав, що партія, яку очолює Володимир ЛИТВИН. При цьому він висловив думку, що вибори пройдуть восени, і ще є час, аби ХДС визначилась із союзниками. При цьому М.ГОЛУБЄВ заявив, що це повинні вирішувати члени партії.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час міжпартійного з`їзду партії "Вперед, Україно!" і "Християнсько-демократичного союзу" було створено передвиборний політичний блок "Народна самооборона Юрія Луценка", до якого увійшли партія "Вперед, Україно!", ХДС і представники Громадянського руху "Народна самооборона". Блок очолив Ю.ЛУЦЕНКО.