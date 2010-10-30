У Тимошенко підозрюють, що ТВК "воскресить" їхнього клона на Львівщині

Вранці 30 жовтня відбулась зустріч офіційного спостерігача США за місцевими виборами в Україні Бена Баррі з лідером Львівської обласної «Батьківщини» Романом Іликом, під час якої представника Посольства США в Україні було поінформовано про усі випадки порушень та фальсифікації виборчого процесу на Львівщині.

«Зустріч відбулась на прохання офіційного спостерігача США. Найбільше його цікавило, як сталось так, що замість найбільшої опозиційної партії участь у виборах до Львівської обласної та міської ради йде «клон» із фальшивими списками і як це позначиться на волевиявленні громадян», - сказав Роман Ілик.

Лідер обласної «Батьківщини» заявив на зустрічі, що рейдерське захоплення партійного осередку на Львівщині та реєстрація фальшивих списків відбулись за сприяння усіх державних органів влади, повідомляє сайт "Батьківщини".

«Органи юстиції, суди, прокуратура, правоохоронці – усі вони долучились до того, що сотні тисяч виборців Львівщини позбавлені права проголосувати за партію Юлії Тимошенко до Львівської обласної та міської рад, - сказав Роман Ілик. – Сьогодні владна вертикаль в Україні дуже чітко структурована, і суди фактично виконують вказівки Адміністрації Президента, порушуючи при цьому Конституцію України та Закон про політичні партії. Влада також має повний контроль над усіма виборчими комісіями в Україні, що може призвести до фальсифікацій та спотворення результатів виборів».

Роман Ілик пояснив офіційному спостерігачу США, що нещодавнє рішення обласної ТВК про зняття з реєстрації фальшивих списків «Батьківщини» є частиною гри, яку веде влада. «Вони просто затягують час, аби безпосередньо перед виборами таки пустити цю фальшивку, дезорієнтувати та обдурити виборців, і провести під брендом «Батьківщини» прихильників провладної партії, - сказав Роман Ілик. – Якщо такий план зреалізується, це буде ганьба для української влади на увесь світ».

Голова обласної «Батьківщини» заявив, що гучні обіцянки В.Януковича про проведення чесних та демократичних виборів не мають нічого спільного з реаліями, бо це просто показові виступи перед світовою спільнотою.

«Ця зустріч стала ще одним підтвердженням того, що світова спільнота тестує українську владу про дотримання обіцянок про чесні та демократичні вибори. І участь у виборах до Львівської обласної та міської рад фальшивих списків «Батьківщини» стане вирішальною у складанні або провалу цього іспиту на демократичність», - підсумував Роман Ілик.