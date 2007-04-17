Олександр Волков: Юля - молодець, як лохів їх розводить!

Олександр Волков повертається. Дострокові вибори дають шанс для "директора-розпорядника" парламенту епохи застою Леоніда Кучми. І на цей раз Волков, який три роки тому підтримував помаранчевих, робить ставку на Партію регіонів, пише Українська правда.

У інтерв`ю виданню Олександр Волков заявив, що сьогодні Віктор Ющенко намагається неконституційним шляхом повернути владу. Але не стільки собі, скільки своєму оточенню.

«Треба було раніше думати! – розвинув тему Волков. - На початку 2005–го року ви мені ставили питання: "Як ви думаєте, чи успішно працюватиме Ющенко?", і я вам сказав: "Я подивлюся на найголовніше – як він сформує свою команду". І коли я побачив там "любих друзів", брати, свати, мати, я сказав: "Все, звездец, все зрозуміло! Толку не буде!". І я, як завжди, опинився правим».

У разі проведення дострокових виборів, Волков переконаний: абсолютна перемога буде у Партії регіонів, яка набере приблизно 36–38%. Друге місце він віддає БЮТ. Залежно від того, чи очолюватиме Ющенко список "Нашої України", результат БЮТ може коливатися від 24 до 28%.

Третьою буде "Наша Україна". Якщо без Ющенка – наберуть 6% – 8%. Якщо з Ющенком – можуть набрати 10% – 12%.

При цьому Волков підкреслив, що «чим більше набере "Наша Україна", тим менше набиратиме Юля, тому що вони товчуться на одному і тому ж електоральному полі. Вони зараз злилися в екстазі, але почнеться виборча кампанія, і вони готові будуть топити один одного по повній програмі».

«Якщо Ющенко не хоче, щоб суспільство в ньому повністю розчарувалося (сьогодні, каже Волков, більшість юристів схиляються до того, що рішення Конституційного суду буде не на користь Президента), йому краще добровільно піти. Тому що наступні президентські вибори він програє. А Юля просто не хоче зволікати з цією подією, вона хоче все і відразу».

«Я не вірю, що Юля переможе на дострокових парламентських виборах, - ще раз підкреслив Волков. - Але якщо переможе і Ющенко її не внесе на пост прем`єра – мама моя рідна! Господи, що на його голову виллється, він собі навіть не уявляє!»

«Указ вийшов такій, що президент до сьогоднішнього дня не розуміє, що підписав! А Юля – розуміє. Зараз – її час: тусня, метушня, майдани, виступи, мови, формування, обіцянки: "Хлоп`ята, ось зараз ми точно прийдемо у владу, і хто хотів бути міністром, всі будуть міністрами. Ну, не відразу, поступово, по черзі". Вона – молодець, як лохів їх розводить!»