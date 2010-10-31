У Яценюка заявляють про спроби запустити «каруселі»

13:00, 31 жовтня 2010
Політика
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Акти про порушення - кожні 5 хвилин

 Голова Житомирської обласної організації політичної партії "Фронт Змін" Геннадій ЗУБКО заявляє про численні порушення на місцевих виборах у регіоні.

Про це йдеться у переданому кореспонденту УНІАН повідомленні прес-служби обласної організації партії "Фронт Змін" з посиланням на голову осередку Г.ЗУБКА, який водночас є одним з кандидатів на посаду Житомирського міського голови.

"Підкуп виборців та намагання запустити так звані “каруселі” розпочалися на виборах в Житомирській області фактично одночасно з голосуванням", - заявив Г.ЗУБКО.

За його словами, спостерігачі Житомирської обласної організації “Фронту Змін” почали їх фіксувати, і “вже о 7.50 було складено перший акт щодо підкупу виборців”.

"Основна частина зафіксованих порушень спрямована на фальсифікацію результатів виборів на посаду міського голови, а також на викривлення результатів голосування за партійними списками", - сказано у повідомленні прес-служби партії.

За словами Г.ЗУБКА, "кожні п’ять хвилин ми отримаємо в середньому один акт про порушення від наших спостерігачів, усі ці порушення фіксуються, ми ефективно перешкоджаємо викривленню результатів голосування, хоча добре розуміємо, що це тільки початок".

 

 

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