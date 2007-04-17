Конституційний Суд таки розпочав розгляд указу Ющенка

Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Як повідомив голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, для початку засідання необхідна присутність не менше 12 суддів КС, а зараз на засіданні присутні усі 18 суддів Конституційного Суду.

Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

За словами голови Конституційного Суду, засідання відбувається в режимі усних слухань. Він додав, що уповноваженими представниками у цій справі від Кабінету міністрів є заступник міністра юстиції Олена ЛУКАШ, від Центральної виборчої комісії – Марина СТАВНІЙЧУК.

Зараз у суді відбуваються дебати стосовно того, чи можна долучити до складу уповноважених представників від Верховної Ради, крім Анатолія СЕЛІВАНОВА, ще й представника фракції Соціалістичної партії Ярослава МЕНДУСЯ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.

У ці хвилини приміщення Конституційного Суду пікетують близько півтори тисячі осіб з прапорами політичних партій, що входять до коаліції. Окрім того, біля КС зібралося кілька сотень прихильників партії “Пора”.