Єфремов не виключає протистояння у ВР

15:07, 31 жовтня 2010
Політика
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Регіонал обіцяє "конструктивну роботу"

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає протистояння у Верховній Раді наступного тижня, але обіцяє конструктивну роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

За словами О.ЄФРЕМОВА, не виключено, що в парламенті може виникнути протистояння після місцевих виборів. Він підкреслив: «Можемо припустити, що абсолютна більшість учасників виборів залишаться за бортом», у зв`язку з чим багато політичних сил «говоритимуть про те, що вибори пройшли недемократично».

Він нагадав, що ще перед виборами ряд політичних сил, «які втрачають підтримку» у виборців, вже заявили про недемократичність виборів.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Ми докладемо максимум зусиль, щоб парламент працював конструктивно». «Я сподіваюся, що наступний тиждень буде конструктивним», - додав він.

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, парламент продовжить роботу над підготовкою проекту Податкового кодексу до другого читання. За його словами, перед парламентом стоять серйозні завдання, які необхідно вирішувати.

 

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