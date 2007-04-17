Післязавтра коаліція збере ”аксакалів” парламенту

Радитимуться, як подолати кризу

На четвер, 19 квітня, Верховна Рада України запланувала проведення Всеукраїнських Загальних Зборів депутатів Верховної Ради України усіх скликань. На порядку денному стоятиме лише одне питання: «Шляхи подолання політико-правової кризи влади», повідомляє інформаційне управління ВР. До участі у зборах запрошені народні депутати України усіх скликань, “яким не байдуже майбутнє країни”.

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