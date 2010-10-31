На Київщині готуються погроми виборчих дільниць?

Голова Київської обласної організації партії «За Україну!» Євген ЖОВТЯК звернувся до МВС з вимогою посилити охорону виборчих дільниць № 23 і №24 в селищі Коцюбинське Ірпінської міської ради.

Про це він повідомив Офіційному сайту «За Україну!».

«Мої джерела в правоохоронних органах повідомили, що після закінчення голосування о 22:00 міліціонери, присутні на дільницях, будуть відкликані своїм начальством», - сказав Є.ЖОВТЯК.

«Натомість вже зараз там скупчуються групи «бритоголових» на автомобілях, які готуються громити виборчі дільниці №23 і №24, як тільки їх покине міліція. Тому я звернувся до правоохоронних органів з вимогою посилити охорону цих дільниць», - зазначив голова Київської обласної організації партії «За Україну!».

«Нам вдалося зупинити на Київщині карусельників з Бердянська. Тому люди, які організовують фальсифікації, будуть вдаватися до погромів», - переконаний Є.ЖОВТЯК.

Він також закликав журналістів і міжнародних спостерігачів прибути на ці дільниці, щоб не допустити провокацій і погромів.