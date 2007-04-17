Ющенко підозрює Конституційний Суд у корупції та інших порушеннях

Президент України Віктор Ющенко направив листа Голові Конституційного Суду України Івану Домбровському, повідомляє прес-служба Президента.

У листі Ющенко звертає увагу голови КС, що за результатами перевірки, здійсненої Службою безпеки України, встановлені факти, які можуть бути охарактеризовані як корупційні діяння з боку судді Конституційного Суду України, що «об`єктивно відіграє ключову роль під час підготовки і розгляду справи стосовно відповідності Конституції України Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України». У зв`язку з цим Служба безпеки України надіслала Голові Конституційного Суду України листа з проханням розібратися у цій ситуації.

«До того ж є підстави вважати, що в процесі відкриття провадження у згаданій справі, визначенні судді-доповідача, призначенні справи до розгляду мали місце порушення Регламенту Конституційного Суду України», – наголошує В. Ющенко.

«Як Глава держави і гарант дотримання Конституції України звертаю Вашу увагу на обставини, які, на моє переконання, потребують ухвалення Вами адекватних рішень. За таких обставин пропоную Вам ужити всіх можливих заходів з тим, щоб забезпечити об`єктивність і неупередженість під час розгляду зазначеної справи у суді», – йдеться у листі Президента до Голови КС.

Інформацію про звернення Ющенка до Домбровського сьогодні о 09:27 розміщено офіційним інтернет-представництвом Президента України.

Нагадаємо, що сьогодні о 9:30 Конституційний Суд почав провадження у справі про відповідність Конституції указу Віктора Ющенка про розпуск парламенту.