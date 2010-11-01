ПР випередила "Батьківщину" на виборах до Херсонської міськради

На виборах мера Херсона перемагає чинний міський голова Володимир САЛЬДО з результатом 33,08% голосів. Такі дані екзит-полу, проведеного Херсонським державним університетом (ХДУ).

Результати в прямому ефірі облдержтелерадіокомпанії оголосив директор інституту соціології, психології й історії ХДУ Ірина ШАПОШНИКОВА.

За її словами, друге місце зайняв кандидат від партії "Вітчизна" Ігор СЕМЕНЧЕВ (13,98%), далі йде кандидат від "Третьої сили" Андрій ПУТІЛОВ (12,98). Кандидат у мери від СЛС Владлен ГИРІН на четвертому місці (9,6%). Сергій КИРИЧЕНКО (Християнсько-демократична партія) набрав 7,02%.

6,17% голосів - у кандидата від "Батьківщини" Володимира МИКОЛАЄНКА, 5,1% набрав екс-губернатор, кандидат від "Нашої України" Борис СІЛЕНКОВ.

Що стосується партій, що виставляли своїх кандидатів у депутати міськради Херсона, то згідно з опитуванням, 31,77% набрала Партія регіонів. Далі йде "Батьківщина" з результатом 16,06%. На третьому місці КПУ (10,69%), далі - "Фронт змін" (6,77%). "Третя сила" набрала 6,49% голосів, "Вітчизна" - 4,92%, "Сильна Україна" - 4,5%. УДАР Віталія Кличка - 3,04%, ХДС - 3,02%.

На дільницях у Херсоні було опитано 5 тисяч виборців.