Кандидат спростовує, що погрожував фізичною розправою спостерігачці

Кандидат у депутати Миколаївської міської ради від партії «Єдиний центр» Михайло ПЛУЖНИКОВ спростовує інформацію про те, що він погрожував фізичною розправою спостерігачеві громадської мережі «Опора».

В інтерв`ю кореспонденту УНИАН М.ПЛУЖНИКОВ сказав, що на місце конфлікту співробітників міліції викликала його довірена особа – Катерина БАРБОЯНОВА. Причиною було те, що, як вважає М.ПЛУЖНИКОВ, його в порушення закону позбавили інформаційного стенду, а його виборців - можливості познайомиться зі своїм кандидатом.

М.ПЛУЖНИКОВ упевнений, що його листівка, в якій викладалася не лише біографія, а й частина передвиборчої програми, була заклеєна незаконно. Якщо спостерігач мережі «Опора» вирішила, що це агітаційна листівка, то вона мала оформити акт про порушення і передати в територіальну виборчу комісію, яка, у свою чергу, повинна була ухвалити рішення про вилучення частини тексту. Всього цього зроблено не було, наголосив він.

«Замість законної процедури спостерігач і тервиборчком влаштували самосуд, просто заклеївши мою листівку», - сказав М.ПЛУЖНИКОВ.

М.ПЛУЖНИКОВ стверджує, що не погрожував фізичною розправою, а розмова зі спостерігачем «Опори» проходила «цілком коректно». За його словами, це можуть підтвердити і його довірені особи, і члени комісії, і співробітники міліції, і відвідувачі дільниці.

До того ж, при реєстрації в територіальній виборчій комісії М.ПЛУЖНИКОВ, як і інші кандидати, одержав шаблон для заповнення інформаційних матеріалів про себе. До речі, документи довелося допрацьовувати кілька разів, відзначив він. «Якби там були якісь неточності, то у ТВК листівку не зареєстрували б. Проте матеріали були схвалені комісією і розміщені на офіційному стенді», - сказав М.ПЛУЖНИКОВ.

«Міліцію ми викликали, щоб повернути первинний текст листівки і зафіксувати це офіційно», - наголосив М.ПЛУЖНИКОВ.

Раніше УНІАН з посиланням на «Опору» повідомляв про те, що кандидат у депутати Миколаївської міськради М.ПЛУЖНИКОВ погрожував фізичною розправою 19-річній студентці-спостерігачеві від мережі «Опора» в Миколаївській області.

Конфлікт виник на дільниці № 20091, де за рішенням тервиборчкому були вивішені листівки, що містять не лише біографію М.ПЛУЖНИКОВА, як передбачено законом, а й матеріали, які спостерігач розцінила як агітацію. Дівчина зажадала від комісії заклеїти агітаційні матеріали.