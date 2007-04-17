Ківалов уже не хоче керувати Центрвиборчкомом

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ написав заяву на ім’я Президента України про складення з себе повноважень голови Центральної виборчої комісії і члена ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КІВАЛОВ повідомив сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради.

Він наголосив, що одразу після його заяви з трибуни ВР відповідний документ буде направлений до Секретаріату Президента України.

С.КІВАЛОВ зазначив, що у 2004 році ЦВК була незаконно відправлена у відставку. При цьому, за його словами, члени ЦВК були звільнені з формулюванням «політична недовіра».

Як наголосив депутат, жоден кодекс і жоден закон не передбачає такої причини звільнення як політична недовіра, «але, слава Богу, що 2 квітня поточного року увесь склад ЦВК (склад 2004 року, коли Центрвиборчком очолював С.КІВАЛОВ – УНІАН) був поновлений і сьогодні він діє» (йдеться про відповідну постанову парламенту – УНІАН).

С.КІВАЛОВ також наголосив, що підставою для написання такої заяви стало намагання не дати опозиційним силам приводу для здійснення провокаційних дій проти членів ЦВК. «Крім того, я це зробив в інтересах нашої політичної сили та інтересів держави», - сказав він.

Він також нагадав, що після того, як Президент Віктор ЮЩЕНКО ознайомиться з його заявою, він повинен буде направити до ВР відповідне подання про звільнення його з посади голови ЦВК.