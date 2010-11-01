У Львові голова виборчкому потрапив до лікарні
08:51, 01 листопада 2010Політика
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Робота комісії зупинилася
У Львові госпіталізовано голову однієї з дільничних комісій.
Про це, як повідомляє Zaxid.net, сказав координатор Громадянської асамблеї Львівській області Віталій ІЛИК.
За його словами, інцидент стався на дільниці №254 в Шевченківському районі Львова.
Він підкреслив, що вимушена відсутність голови зупинила роботу комісії, оскільки ніхто з керівництва "не хоче брати на себе відповідальність" за подальшу роботу комісії, - додав В.ІЛИК.
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