У Львові голова виборчкому потрапив до лікарні

У Львові госпіталізовано голову однієї з дільничних комісій.

Про це, як повідомляє Zaxid.net, сказав координатор Громадянської асамблеї Львівській області Віталій ІЛИК.

За його словами, інцидент стався на дільниці №254 в Шевченківському районі Львова.

Він підкреслив, що вимушена відсутність голови зупинила роботу комісії, оскільки ніхто з керівництва "не хоче брати на себе відповідальність" за подальшу роботу комісії, - додав В.ІЛИК.