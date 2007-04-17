Регіонали думають, що ГПУ і СБУ приховують правду про отруєння Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ дав протокольне доручення відповідним службам парламенту звернутися до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України, аби вони надали парламенту інформацію щодо ходу розслідування справи про отруєння у 2004 році кандидата в президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, причиною для такого доручення стала заява першого заступника лідера фракції Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА щодо необхідності заслуховування в парламенті відповідної інформації.

Зокрема, він вважає, що з цього приводу треба викликати до парламенту представників Генпрокуратури і виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Я пропоную викликати сюди представників ГПУ і самого НАЛИВАЙЧЕНКА, і нехай вони дадуть нам відповідь, чому вони сьогодні покривають злочинців і чому сьогодні НАЛИВАЙЧЕНКО не доповів суспільству, як він обіцяв, що відбулося з кандидатом у президенти Віктором ЮЩЕНКОМ», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

22 березня в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на прес-конференції пообіцяв “наступного тижня” разом з представниками Генеральної прокуратури України оприлюднити інформацію про хід розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.