Артемівський суд вперто лізе на рожен

До Центральної виборчої комісії надійшло чергове рішення Артемівського районного суду (Луганська обл.), яке забороняє проведення виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила заступник голови ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, вчора до ЦВК надійшла ухвала про заборону вчиняти будь-які дії – відкрите примусове виконавче провадження від Артемівського районного суду. При цьому вона зауважила, що повідомлення в ЗМІ щодо повторного рішення Артемівського суду з’явилося раніше, але ухвала надійшла лише вчора.

Загалом, за словами М.СТАВНІЙЧУК, це вже четверте рішення районних судів, які надходять до ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, міський суд Феодосії 6 квітня припинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, а 7 квітня – відмінив своє рішення.

6 квітня рішення про заборону проведення виборів ухвалив і Артемівський суд м. Луганська. Пізніше той самий суд скасував своє рішення.

11 квітня Секретаріат Президента отримав рішення Томаківського районного суду Дніпропетровської області про призупинення виборчого процесу. Водночас заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН заявив, що, за інформацією керівництва Верховного суду, цей документ є підробним.

Генеральна прокуратура України вже направила подання у Вищу раду юстиції щодо звільнення суддів, які прийняли рішення про призупинення дії Указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Про це повідомив журналістам керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерій ГЕЛЕТЕЙ.