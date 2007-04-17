КС витребує від Секретаріату протоколи консультацій у Ющенка

Судді Конституційного Суду України підтримали два з трьох клопотань представника Верховної Ради в КС.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, судді підтримали клопотання про залучення інформаційної довідки з ВР про створення парламентської коаліції з необхідністю уточнення кількості депутатів, які входять до її складу.

Також судді КС підтримали клопотання представника парламенту Анатолія СЕЛІВАНОВА щодо необхідності витребувати від Секретаріату Президента протоколи проведення консультацій Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом ВР та Кабміну щодо необхідності розпуску парламенту.

Натомість, судді відмовились залучити до матеріалів справи дві постанови ВР, якими парламент відмовився визнавати Указ Президента про розпуск ВР. За підтримку цього клопотання висловились 9 суддів з 18.

При цьому голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ наголосив, що, на його думку, у цьому питанні немає потреби, оскільки КС і так може залучити до розгляду справи усі наявні на даний момент нормативні акти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 17 квітня, Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

На засіданні присутні усі 18 суддів Конституційного Суду. Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.