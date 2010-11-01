Тепер молодші партнери по коаліції почнуть втрачати крісла в Кабміні?

Один з лідерів партії «Єдиний Центр» Ігор ПОПОВ прогнозує кадрові зміни у виконавчій владі за результатами місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами І.ПОПОВА, за результатами виборів будуть кадрові чистки, як на рівні керівників обласних державних адміністрацій, так і в центральних органах виконавчої влади.

Як сказав І.ПОПОВ, оскільки за чинною Конституцією у парламенті немає необхідності існувати коаліції, то після місцевих виборів «молодших партнерів по коаліції образять при розподілі посад». Він уточнив, що свої посади можуть втратити представники як Народної партії, так і КПУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи залишиться на своїй посаді голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН, І.ПОПОВ зауважив, що для В.ЛИТВИНА посада спікера є останнім бастіоном. На його думку, для лідера Народної партії це найважливіший статусний майданчик, і В.ЛИТВИН зробить усе можливе, аби залишитись на цій посаді, навіть ціною втрати його однопартійцями деяких посад у системі виконавчої влади.