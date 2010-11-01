Турчинов розуміє, чому тягнуть з офіційними даними про явку

15:28, 01 листопада 2010
Політика
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Політик дав прес-конференцію

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ пов`язує відсутність офіційних даних про явку виборців на місцевих виборах з намірами влади продовжити фальсифікацію результатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції у штабі партії «Батьківщина» у Києві.

«Затягування оприлюднення офіційних даних про явку виборців може свідчити тільки про одне – що в багатьох регіонах під проводом Партії регіонів, місцевих адміністрацій продовжують проводити фіктивне голосування, а саме - перерозподіл голосів за рахунок нереалізованих бюлетенів на користь провладних кандидатів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» підкреслив, що, згідно з існуючою загальною виборчою практикою, явка виборців на виборчу дільницю є першим показником, який оприлюднюється у першу чергу. «Без фіксації цифри про кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, не можна провести другий етап – знищення зайвих бюлетенів і приступити до підрахунку голосів», - пояснив він.

«Затягування з фіксацією кількості виборців – це головна ознака масштабних фальсифікацій після того, як закриті виборчі дільниці», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

 

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